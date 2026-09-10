Un'altra vittoria in totale controllo per Sascha Zverev che batte l'olandese Botic Van de Zandschulp in tre set (6-2, 7-5, 6-1) e diventa il nono uomo nell'Era Open a centrare le semifinali dei quattro Slam in una singola stagione. Venerdì affronterà Karen Khachanov. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Il nono giocatore nell'Era Open ad aver raggiunto la semifinale in tutti e quattro gli Slam nello stesso anno, l'unico a esserci riuscito nel 2026. Un dato che, da solo, racconta la grande annata di Alexander Zverev, tornato tra i migliori quattro agli US Open a cinque anni di distanza dall’ultima volta. Il tedesco ha superato Botic Van de Zandschulp con il punteggio di 6-2, 7-5, 6-1 in due ore e 18 minuti, al termine di una partita sempre sotto controllo. Un copione ormai collaudato, molto simile a quello delle sfide vinte contro Tabilo e Darderi: due set dominati - il primo e il terzo - intervallati da un parziale, il secondo, più equilibrato.