US Open, Zverev in semifinale: battuto Van de Zandschulp in tre setUS OPEN
Un'altra vittoria in totale controllo per Sascha Zverev che batte l'olandese Botic Van de Zandschulp in tre set (6-2, 7-5, 6-1) e diventa il nono uomo nell'Era Open a centrare le semifinali dei quattro Slam in una singola stagione. Venerdì affronterà Karen Khachanov. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Il nono giocatore nell'Era Open ad aver raggiunto la semifinale in tutti e quattro gli Slam nello stesso anno, l'unico a esserci riuscito nel 2026. Un dato che, da solo, racconta la grande annata di Alexander Zverev, tornato tra i migliori quattro agli US Open a cinque anni di distanza dall’ultima volta. Il tedesco ha superato Botic Van de Zandschulp con il punteggio di 6-2, 7-5, 6-1 in due ore e 18 minuti, al termine di una partita sempre sotto controllo. Un copione ormai collaudato, molto simile a quello delle sfide vinte contro Tabilo e Darderi: due set dominati - il primo e il terzo - intervallati da un parziale, il secondo, più equilibrato.
La cronaca del match
Nel primo set l’equilibrio regge soltanto nei primi quattro game. Sul 2-2, infatti, Zverev cambia marcia e infila quattro giochi consecutivi, chiudendo il parziale in poco più di mezz’ora. Nel secondo set, il più combattuto della partita, cresce la resa al servizio di Van de Zandschulp, ma il tedesco si dimostra solido nei momenti chiave. Prima annulla una palla break nel quinto gioco, al termine di uno scambio prolungato, poi cancella un set point all'olandese nel decimo. Da quel momento, la partita prende definitivamente la direzione di Zverev, che chiude l’incontro con un parziale di nove giochi a due.
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In semifinale con Khachanov
Zverev centra così la terza semifinale in carriera agli US Open e la 13esima complessiva a livello Slam, eguagliando Ken Rosewall. Il tedesco tornerà in campo venerdì alle 21 italiane per affrontare il russo Karen Khachanov. Il bilancio dei precedenti è favorevole a Zverev, avanti 6-3: l’ultimo confronto risale allo scorso anno a Cincinnati, quando Khachanov fu costretto al ritiro nel secondo set.