Elena Rybakina vince contro la cinese Zheng e va in semifinale, assicurandosi anche di diventare la nuova n. 1 al mondo a partire dalla prossima settimana: 3-6, 6-1, 6-4 il punteggio finale a favore della kazaka. Sfiderà una tra Andreeva e Gauff, in campo ora, mentre più tardi c'è la sfida sul circuito ATP tra Khachanov e Blockx. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Elena Rybakina si conquista un posto in semifinale agli US Open, battendo in tre set Qinwen Zheng, e diventa la nuova numero 1 del mondo, la prima kazaka in assoluto nella storia. Vittoria a fatica contro la cinese, approdata ai quarti da qualificata, con il punteggio di 3-6, 6-1, 6-4 in 2 ore e 14 minuti. Zheng gioca, infatti, un primo parziale quasi perfetto, con tre game al servizio in cui lascia a 0 l'avversaria e poi trova l'allungo decisivo al momento giusto: il suo dritto agli angoli e incrociato stretto in diagonale mette in difficoltà Rybakina, costretta a cedere il break del 5-3 a favore della cinese. Per portare a casa il set, la n. 121 al mondo deve comunque sudarsela e annullare cinque chance di controbreak nel game successivo, terminando alla fine col 6-3. La voglia di rivalsa apparsa già in chiusura del set precedente, la kazaka la mette in mostra fin da subito anche nel secondo parziale: varietà di soluzioni e ritmo più intenso che rovesciano le sorti dell'incontro. È così che Rybakina conquista un doppio break e un 6-1 che trascina il match al terzo parziale: la prossima n. 1 del ranking non sfrutta inizialmente una palla per il vantaggio, poi viene graziata dall'avversaria ed è il clic mentale che indirizza definitivamente l'incontro. Zheng nel nono game va sotto 0-40, annulla le tre palle break di fila ma ne concede una quarta e perde il servizio sul doppio fallo, Rybakina ringrazia e va a chiudere set e partita. Ora l'aspetta una tra Andreeva e Gauff.