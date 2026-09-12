Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Sabalenka-Rybakina agli US Open, dove vedere in tv e streaming

us open

A Flushing Meadows è il giorno della finale femminile tra Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina. La bielorussa per il tris, la kazaka per il primo trionfo a New York. Appuntamento alle 22, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

New York si prepara a incoronare la sua nuova regina. È il giorno della finale femminile degli US Open che vedrà protagoniste Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina. La n. 1 uscente contro la prossima n. 1 al mondo che si ritrovano in una finale Slam per la seconda volta quest'anno, dopo gli Australian Open. Sabalenka per confermare il titolo conquistato a Flushing Meadows negli ultimi due anni; Rybakina per conquistare uno Slam che manca nella sua bacheca. Appuntamento alle 22 sull'Arthur Ashe Stadium, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Leggi anche

Zverev batte Khachanov: è finale con Shelton

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 18: Harrison/Skupski vs Krawietz/Puetz
  • ore 21.30: Sky Tennis Show
  • ore 22: Sabalenka vs Rybakina (Kaz)
  • a seguire: Sky Tennis Show

Sabalenka-Rybakina, tutti i precedenti

La finale di New York sarà il 18esimo confronto in carriera tra Sabalenka e Rybakina, il quarto del 2026. La bielorussa è avanti 10-7 nei precedenti e ha vinto gli ultimi due incontri, a Indian Wells e Miami. La kazaka, però, ha vinto l'ultimo precedente Slam, nella finale di inizio anno agli Australian Open. Di seguito tutti i confronti

  • 2019 - Wuhan (QF): Sabalenka b. Rybakina 6-3 1-6 6-1
  • 2021 - Abu Dhabi (QF): Sabalenka b. Rybakina 6-4 4-6 6-3
  • 2021 - Wimbledon (R16): Sabalenka b. Rybakina 6-3 4-6 6-3
  • 2023 - Aus Open (F): Sabalenka b. Rybakina 4-6 6-3 6-4
  • 2023 - Indian Wells (F): Rybakina b. Sabalenka 7-6 6-4
  • 2023 - Pechino (QF): Rybakina b. Sabalenka 7-5 6-2
  • 2023 - Wta Finals (RR): Sabalenka b. Rybakina 6-2 3-6 6-3
  • 2024 - Brisbane (F): Rybakina b. Sabalenka 6-0 6-3
  • 2024 - Madrid (SF): Sabalenka b. Rybakina 1-6 7-5 7-6
  • 2024 - WTA Finals (RR): Rybakina b. Sabalenka 6-4 3-6 6-1
  • 2025 - Berlino (QF): Sabalenka b. Rybakina 7-6 3-6 7-6
  • 2025 - Cincinnati (QF): Rybakina b. Sabalenka 6-1 6-4
  • 2025 - Wuhan (QF): Sabalenka b. Rybakina 6-3 6-3
  • 2025 - Wta Finals 2025 (F): Rybakina b. Sabalenka 6-3 7-6
  • 2026 - Aus Open (F): Rybakina b. Sabalenka 6-4 4-6 6-4
  • 2026 - Indian Wells (F): Sabalenka b. Rybakina 3-6 6-3 7-6
  • 2026 - Miami (SF): Sabalenka b. Rybakina 6-4 6-3

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Sinner torna a Monaco: terapie concluse a Torino

Tennis

Notizie positive per Jannik Sinner che dopo tre settimane di terapie al J Medical di Torino...

Zverev in finale: Khachanov battuto in 3 set

us open

Sascha Zverev torna in finale a New York sei anni dopo l'ultima volta. Il tedesco ha battuto...

La Laver Cup 2026 su Sky!

la novità

Nella Casa dello Sport di Sky arriva anche la Laver Cup 2026. Dal 25 al 27 settembre, la O2...

Fondazione Jannik Sinner, accordo con l'UNICEF

Tennis

Accordo biennale di collaborazione per sostenere il diritto all'istruzione di quasi 100.000...

Oggi le semifinali maschili: il programma su Sky

us open

Venerdì dedicato alle semifinali del torneo maschile. Si parte alle 21 italiane con Sascha Zverev...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS