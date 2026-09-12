Sabalenka-Rybakina agli US Open, dove vedere in tv e streamingus open
A Flushing Meadows è il giorno della finale femminile tra Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina. La bielorussa per il tris, la kazaka per il primo trionfo a New York. Appuntamento alle 22, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
New York si prepara a incoronare la sua nuova regina. È il giorno della finale femminile degli US Open che vedrà protagoniste Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina. La n. 1 uscente contro la prossima n. 1 al mondo che si ritrovano in una finale Slam per la seconda volta quest'anno, dopo gli Australian Open. Sabalenka per confermare il titolo conquistato a Flushing Meadows negli ultimi due anni; Rybakina per conquistare uno Slam che manca nella sua bacheca. Appuntamento alle 22 sull'Arthur Ashe Stadium, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.
Leggi anche
Zverev batte Khachanov: è finale con Shelton
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 18: Harrison/Skupski vs Krawietz/Puetz
- ore 21.30: Sky Tennis Show
- ore 22: Sabalenka vs Rybakina (Kaz)
- a seguire: Sky Tennis Show
Sabalenka-Rybakina, tutti i precedenti
La finale di New York sarà il 18esimo confronto in carriera tra Sabalenka e Rybakina, il quarto del 2026. La bielorussa è avanti 10-7 nei precedenti e ha vinto gli ultimi due incontri, a Indian Wells e Miami. La kazaka, però, ha vinto l'ultimo precedente Slam, nella finale di inizio anno agli Australian Open. Di seguito tutti i confronti
- 2019 - Wuhan (QF): Sabalenka b. Rybakina 6-3 1-6 6-1
- 2021 - Abu Dhabi (QF): Sabalenka b. Rybakina 6-4 4-6 6-3
- 2021 - Wimbledon (R16): Sabalenka b. Rybakina 6-3 4-6 6-3
- 2023 - Aus Open (F): Sabalenka b. Rybakina 4-6 6-3 6-4
- 2023 - Indian Wells (F): Rybakina b. Sabalenka 7-6 6-4
- 2023 - Pechino (QF): Rybakina b. Sabalenka 7-5 6-2
- 2023 - Wta Finals (RR): Sabalenka b. Rybakina 6-2 3-6 6-3
- 2024 - Brisbane (F): Rybakina b. Sabalenka 6-0 6-3
- 2024 - Madrid (SF): Sabalenka b. Rybakina 1-6 7-5 7-6
- 2024 - WTA Finals (RR): Rybakina b. Sabalenka 6-4 3-6 6-1
- 2025 - Berlino (QF): Sabalenka b. Rybakina 7-6 3-6 7-6
- 2025 - Cincinnati (QF): Rybakina b. Sabalenka 6-1 6-4
- 2025 - Wuhan (QF): Sabalenka b. Rybakina 6-3 6-3
- 2025 - Wta Finals 2025 (F): Rybakina b. Sabalenka 6-3 7-6
- 2026 - Aus Open (F): Rybakina b. Sabalenka 6-4 4-6 6-4
- 2026 - Indian Wells (F): Sabalenka b. Rybakina 3-6 6-3 7-6
- 2026 - Miami (SF): Sabalenka b. Rybakina 6-4 6-3