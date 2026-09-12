Sinner torna a Monaco: terapie concluse a Torino

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Jannik Sinner torna a Montecarlo: terapie concluse a Torino

Tennis

Notizie positive per Jannik Sinner che dopo tre settimane di terapie al J Medical di Torino tornerà a Montecarlo, dove gradualmente riprenderà gli allenamenti in campo. L'obiettivo resta il rientro a Pechino, ma senza forzare i tempi

Tre settimane di terapie, ora il ritorno a Montecarlo. Arrivano notizie positive per Jannik Sinner, che ha concluso il ciclo di cure al J Medical di Torino per l’infiammazione tendinea extra-articolare che lo ha costretto a saltare l’intera tournée americana. Le terapie hanno funzionato bene e la situazione di Sinner è migliorata. Nella giornata di sabato il numero uno al mondo farà ritorno a Montecarlo, dove riprenderà gradualmente gli allenamenti in campo, con tutte le precauzioni del caso. L’obiettivo resta quello di rientrare all’Atp 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre, ma senza forzare i tempi. La priorità, infatti, è il completo recupero.

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