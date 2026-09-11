Nella Casa dello Sport di Sky arriva anche la Laver Cup 2026. Dal 25 al 27 settembre, la O2 Arena di Londra ospiterà la nona edizione del torneo in cui si sfidano Team Europe (con Flavio Cobolli) e Team World. Su Sky e in streaming su NOW, appuntamento con tutti i 12 match della competizione US OPEN, OGGI LE SEMIFINALI MASCHILI. IL PROGRAMMA SU SKY

Continua la stagione del grande tennis nella Casa dello Sport, con una novità: Sky ha acquisito i diritti di trasmissione della Laver Cup 2026, il torneo a squadre giunto alla sua nona edizione, in programma da venerdì 25 a domenica 27 settembre alla O2 Arena di Londra. Su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, appuntamento con i 12 match della competizione, che vedrà impegnati il Team Europe e il Team World.

La lista dei partecipanti. C'è Cobolli nel Team Europe La squadra del Team Europe è composta dal numero 2 al mondo Alexander Zverev, dal numero 3 Carlos Alcaraz, dal numero 6 Flavio Cobolli, dal numero 13 Rafael Jodar, dal numero 18 Jakub Mensik e dal numero 20 Casper Ruud. Il Team World è composto dal numero 7 Alex de Minaur, dal numero 9 Ben Shelton, dal numero 10 Taylor Fritz, dal numero 15 Learner Tien, dal numero 16 Alexander Bublik e dal numero 21 Tommy Paul. Il Team Europe è in vantaggio per 78-54 negli scontri diretti.

Foto Sito Laver Cup