Lo spagnolo ha parlato a Sky dal circuito del GP di Madrid: "Siamo molto orgogliosi di avere un Gran Premio di Formula 1 in Spagna. Sinner e Alcaraz? Dopo 2 o 3 anni con un livello di sforzo fisico così grande gli infortuni posso capitare, devono essere messi in preventivo"

Tra i tanti vip presenti al MadRing per il Gran Premio di Formula 1 c'è anche Rafa Nadal. Lo spagnolo ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport sul GP di Spagna, ma non solo. Focus anche sul tennis, e quindi sul momento che stanno vivendo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz e sulla finale degli US Open tra Zverev-Shelton (alle 20, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW).