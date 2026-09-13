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Nadal sugli infortuni di Sinner e Alcaraz: "E' normale". VIDEO

da madrid

Lo spagnolo ha parlato a Sky dal circuito del GP di Madrid: "Siamo molto orgogliosi di avere un Gran Premio di Formula 1 in Spagna. Sinner e Alcaraz? Dopo 2 o 3 anni con un livello di sforzo fisico così grande gli infortuni posso capitare, devono essere messi in preventivo"

TUTTI I VIP PRESENTI ALLA PRIMA DEL MADRING

Tra i tanti vip presenti al MadRing per il Gran Premio di Formula 1 c'è anche Rafa Nadal. Lo spagnolo ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport sul GP di Spagna, ma non solo. Focus anche sul tennis, e quindi sul momento che stanno vivendo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz e sulla finale degli US Open tra Zverev-Shelton (alle 20, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW).

Come valuti quello che stanno vivendo Sinner e Alcaraz?

"Penso sia normale, dovuto al fatto che lo sportivo professionista ha un’esigenza fisica troppo grande. Dopo 2 o 3 anni con un livello di sforzo fisico così grande gli infortuni posso capitare, devono essere messi in preventivo. Vediamo l’evoluzione per entrambi, però mi sembra stiano facendo molto bene"


Vedrai anche la finale tra Zverev e Shelton? 

"Spero di sì, arrivo di notte a casa, spero di si, vediamo come va la notte"


Come valuti il lavoro che è stato fatto per questa prima gara di F1 a casa tua? 

"Credo che sia molto buono per Madrid, per la città, per tutta la Spagna. Siamo molto orgogliosi". 

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