Mourinho, Nadal e il Real Madrid: i vip e gli sportivi presenti al GP Spagna
Vip e personaggi dello sport, molti legati alle squadre di calcio di Madrid, presenti al circuito per rendere ancora più stellare il GP di Spagna. Ecco chi non ha voluto perdere la prima assoluta al MadRing. Il GP alle 15 è in diretta su Sky e in streaming su NOW
- Federico Valverde, Jude Bellingham e Rodrygo (giocatori del Real Madrid) e Jobe Bellingham (giocatore del Borussia Dortmund) con Kimi Antonelli e George Russell al box Mercedes
- Zinedine Zidane (allenatore ed ex calciatore) e la moglie Veronique
- José Mourinho (allenatore) e Rafael Nadal (ex tennista) nel box Ferrari
- David Beckham (dirigente sportivo ed ex calciatore)
- Patrick Dempsey (attore)
- Eduardo Camavinga e Vinicius Jr. (giocatori del Real Madrid)
- Thibaut Courtois (portiere del Real Madrid) e la compagna Mishel Gerzig (modella)
- Luis Fonsi (cantautore e attore) e la moglie Aguenda Lopez
- Diego Simeone (allenatore Atletico Madrid)
- David Hancko e Jan Oblak (giocatori dell'Atletico Madrid) con Max Verstappen
- Raul (allenatore ed ex calciatore)
- Roberto Carlos (ex calciatore)
- Fernando Torres (allenatore ed ex calciatore)
- Iker Casillas (ex calciatore)
- Jean Alesi (ex pilota F1)