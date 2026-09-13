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Mourinho, Nadal e il Real Madrid: i vip e gli sportivi presenti al GP Spagna

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Foto X @MercedesAMGF1

Vip e personaggi dello sport, molti legati alle squadre di calcio di Madrid, presenti al circuito per rendere ancora più stellare il GP di Spagna. Ecco chi non ha voluto perdere la prima assoluta al MadRing. Il GP alle 15 è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP SPAGNA: LA DIRETTA DELLA GARA

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