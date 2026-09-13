Zverev-Shelton, il titolo vale 5,5 milioni $

La finale tra Zverev e Shelton metterà in palio un assegno da record: il vincitore, infatti, incasserà 5,5 milioni di dollari. È l'effetto di un prize money complessivo aumentato del 20% rispetto al 2025, con un montepremi da 108 milioni di dollari

Sascha Zverev contro Ben Shelton. È la finale degli US Open 2026 che, oltre all'ultimo Slam dell'anno, mette in palio anche un ricco montepremi. Chi vincerà il major newyorkese, infatti, incasserà un assegno da 5,5 milioni di euro, ben 500 mila euro in più rispetto allo scorso anno. È l'effetto di un prize money complessivo da 108 milioni di dollari (primo torneo di sempre a superare i 100 mln di premi), +20% rispetto al 2025. Un aumento che è anche una risposta alle richieste degli atleti e delle atlete che nei mesi scorsi avevano sollevato il tema dei montepremi negli Slam, soprattutto per i tennisti non di prima fascia. Se da una parte il campione incasserà 5,5 milioni di dollari, il finalista dovrà "accontentarsi" di un assegno da 2,8 milioni di dollari.