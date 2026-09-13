Shelton-Zverev, la finale alle 20 su Sky Sport Uno

Sascha Zverev e Ben Shelton si contendono l'ultimo Slam della stagione. Il tedesco per il bis dopo Parigi, l'americano per riportare un titolo major negli Stati Uniti dopo 23 anni di attesa. Appuntamento alle ore 20, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Sascha Zverev per il secondo Slam in carriera, Ben Shelton per riportare negli States un titolo major che manca da 23 anni. Sono i temi della finale degli US Open 2026, in programma questa sera, alle ore 20 italiane, sull'Arthur Ashe Stadium. L'appuntamento è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, con lo studio di Sky Tennis Show che accompagnerà il pre (dalle 19.30) e il post partita.