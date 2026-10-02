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Rafa Nadal Academy Slam è in esclusiva su Sky Sport: la guida tv

Tennis

Sabato 3 ottobre, Rafa Nadal torna in campo a due anni dal ritiro. Dalle 17 su Sky Sport Tennis l’esibizione vedrà sfidarsi due squadre guidate dallo spagnolo e da Andy Murray. In campo anche Fabio Fognini. L’evento sarà in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW

RAFA NADAL ACADEMY SLAM: COS'È E COME FUNZIONA

Sky ha acquisito i diritti per la trasmissione in esclusiva del "Rafa Nadal Academy Slam", che si terrà a Manacor, in Spagna, sabato 3 ottobre. Il torneo segnerà il ritorno in campo di Rafa Nadal a quasi due anni dal ritiro dal tennis professionistico, avvenuto nel novembre 2024 alle Finals di Coppa Davis di Malaga.          

Organizzato per celebrare i 10 anni della Rafa Nadal Academy, fondata nel 2016 dal campione spagnolo, l’evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Tennis a partire dalle 17. Nadal e Murray guideranno due squadre composte da grandi campioni del tennis del passato e del presente, che si sfideranno in sei rapidi match di doppio, con un solo super tie-break a 10 punti. Al fianco di Nadal scenderanno in campo Carlos Moyà, Richard Gasquet e David Ferrer, mentre Murray sarà affiancato da Dominic Thiem, Marat Safin e Fabio Fognini. L’azzurro ha affrontato Nadal 18 volte in carriera, ottenendo quattro vittorie, tra cui quella storica nella semifinale del Masters 1000 di Monte-Carlo del 2019.

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Cos'è il Rafa Nadal Academy Slam

Rada Nadal Academy Slam su Sky e in streaming su NOW: la guida tv

SABATO 3 OTTOBRE    

  • Ore 17 - RAFA NADAL ACADEMY SLAM (su Sky Sport Tennis)
  • Telecronaca di Gaia Brunelli

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