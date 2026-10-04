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Atp Tokyo e Pechino, il programma di oggi: partite e orari

Tennis

Domenica dedicata ai quarti di finale a Tokyo e Pechino. Attesa per Carlos Alcaraz in Giappone e, soprattutto, al big match in Cina tra Novak Djokovic e Sascha Zverev. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

È il giorno dei quarti di finale agli Atp 500 di Tokyo e Pechino, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si parte dal Giappone, con l'attesa per Carlos Alcaraz. Reduce dalla vittoria su Matteo Arnaldi, il n. 1 del seeding affronterà il canadese Denis Shapovalov. Al China Open, invece, riflettori puntati sul big match tra Sascha Zverev e Novak Djokovic. Sarà il primo confronto stagionale tra il tedesco e il serbo (imbattuto a Pechino dopo 31 match giocati), che non si incrociano da quarto di finale del Roland Garros 2025.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 4 - Atp Tokyo: Munar (Esp) vs Jacquet (Fra)
  • non prima delle 6 - Atp Tokyo: Alcaraz (Esp) vs Shapovalov (Can)
  • a seguire - Atp Pechino: Hurkacz (Pol) vs Kachanov
  • a seguire - Atp Pechino: De Minaur (Aus) vs Rublev
  • a seguire - Atp Pechino: Medvedev vs F. Cerundolo (Arg)
  • non prima delle 13 - Atp Pechino: Zverev (Ger) vs Djokovic (Srb)
  • non prima delle 14.30 - Wta Pechino: Muchova (Cze) vs Samsonova

SKY SPORT MAX (206)

  • ore 7 - Simulcast Sky Sport Max
  • non prima delle 9 - Atp Tokyo: Vacherot (Mon) vs Fils (Fra)
  • a seguire - Atp Tokyo: Lehecka (Cze) vs Vallejo (Par)
  • a seguire - Simulcast Sky Sport Max

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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