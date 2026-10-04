Domenica dedicata ai quarti di finale a Tokyo e Pechino. Attesa per Carlos Alcaraz in Giappone e, soprattutto, al big match in Cina tra Novak Djokovic e Sascha Zverev. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

È il giorno dei quarti di finale agli Atp 500 di Tokyo e Pechino , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Si parte dal Giappone, con l'attesa per Carlos Alcaraz . Reduce dalla vittoria su Matteo Arnaldi, il n. 1 del seeding affronterà il canadese Denis Shapovalov. Al China Open, invece, riflettori puntati sul big match tra Sascha Zverev e Novak Djokovic . Sarà il primo confronto stagionale tra il tedesco e il serbo (imbattuto a Pechino dopo 31 match giocati), che non si incrociano da quarto di finale del Roland Garros 2025.

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