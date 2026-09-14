Jannik Sinner è iscritto al torneo Atp 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1° di novembre (diretta su Sky Sport e NOW). Lo hanno annunciato gli organizzatori dell'Erste Bank Open, di cui il numero 1 del mondo è campione in carica

Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Vienna . Lo hanno annunciato gli organizzatori. Il numero 1 del mondo guida l' entry-list insieme ad altri 'big' come Zverev, Medvedev, Cobolli e Musetti . " Il campione in carica è tornato: Jannik Sinner giocherà all'Erste Bank Open 2026 ! Dal 24 ottobre al 1° novembre , il numero 1 del mondo cercherà di ripetere il trionfo dell'anno scorso alla Wiener Stadthalle e punterà alla "tripletta" nelle sue ultime tre apparizioni a Vienna. L'italiano guida un tabellone di livello mondiale con numerosi giocatori della Top-10 e della Top-20", si legge sul sito del torneo. L'ingresso in entry-list ovviamente non significa automaticamente la partecipazione , viste le molteplici variabili da qui a un mese. Il torneo ATP 500 di Vienna sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Sinner difende il titolo: gli altri 'big' presenti a Vienna

Il legame di Sinner con l'Erste Bank Open risale al 2019, con l'italiano che ha giocato Vienna come numero 119 del mondo grazie a una wildcard. Il direttore del torneo, Herwig Straka, lo ha invitato nuovamente nel 2020. Da allora, Sinner è diventato una delle più grandi stelle del tennis mondiale e ha vinto il torneo nel 2023 e nel 2025, quando ha sconfitto Alexander Zverev in tre set. I due potrebbero incontrarsi di nuovo nel 2026. Zverev, campione a Vienna nel 2021, è nella lista degli iscritti insieme a Daniil Medvedev, Flavio Cobolli e Frances Tiafoe. A loro si aggiungono, tra gli altri, Learner Tien, Jakub Menšík, Brandon Nakashima, Tommy Paul e Lorenzo Musetti.