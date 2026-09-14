Sascha Zverev commenta il trionfo agli US Open, secondo Slam della carriera dopo Parigi: "Fino al successo del Roland Garros avevo tanta pressione, ora me la godo. Merito di mia mamma, che ha lottato con me e il diabete. Ora probabilmente sono il più forte del mondo, con Sinner fuori e Alcaraz che torna dopo 5 mesi. Ma se sono in forma quei due..." HIGHLIGHTS - RANKING

Una vittoria che cancella la dolorosa sconfitta del 2020 con Thiem, ma che soprattutto gli consente di vincere il secondo Slam stagionale e della carriera dopo il Roland Garros. Sascha Zverev ha parlato al termine della finale di Flushing Meadows vinta in quattro set con Ben Shelton.

"La pressione è svanita dopo la vittoria a Parigi" "È una sensazione incredibile soprattutto pensando alla delusione che avevo vissuto nel 2020. Riuscire a sollevare questo trofeo è qualcosa di fantastico. Credo che le cicatrici della finale del 2020 siano scomparse dopo la mia vittoria a Parigi. Prima di vincere il Roland Garros, invece, sentivo continuamente una grande pressione, perché c'era sempre quella domanda: riuscirò mai a vincere uno Slam?". Approfondimento Zverev trionfa, ma non si accorge di aver vinto

"Ho il diabete, non sarei qui senza mia mamma" "Voglio ringraziare un’altra persona che in realtà non guarda mai le mie partite, ma che è la persona più importante nella mia vita da tennista e nella mia vita in generale. Quando tuo figlio di quattro anni riceve una diagnosi di diabete e i medici, nello studio, ti dicono che per quel bambino la vita e lo sport saranno molto, molto limitati, ci vuole una madre davvero, davvero forte per uscire da quegli studi e dire: ‘Mio figlio sarà ciò che vorrà essere. Se vorrà essere un tennista, sarà un tennista. Se vorrà fare qualcos’altro, farà qualcos’altro. Ma questa malattia non definirà noi.’ Mia madre è la persona più importante e più forte che conosca. Ci vuole una donna incredibilmente forte per fare quello che ha fatto lei".