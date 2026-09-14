Wta Guadalajara e San Paolo: il programma su Sky

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Wta Guadalajara, il programma di oggi: partite e orari

guida tv

Terminato lo US Open, il circuito maschile si ferma per dare spazio alla Coppa Davis nel weekend, ma il grande tennis prosegue con due tornei Wta: si gioca il 500 di Guadalajara e il 250 di San Paolo. Tutto da vivere su Sky e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Il grande tennis non si ferma mai, tutto da seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW. Il circuito maschile dà spazio alla Coppa Davis, mentre si giocano due tornei Wta: il 500 di Guadalajara e il 250 di San Paolo, dove giocherà l’unica tennista italiana impegnata, Lucrezia Stefanini.

Il programma di oggi su Sky e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 18: BOUZAS MAN. (Spa) - SALKOVA (Cze)
  • non prima delle 21: MONNET (Fra) - STEPHENS (Usa)
  • a seguire: ZARAZUA (Mex) - DOLEHIDE (Usa)
  • non prima dell'1: SONMEZ (Tur) - SHYMANOVICH
  • a seguire: JACQUEMOT (Fra) - SAMSONOVA

 

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Oltre a Sky Sport Tennis, i clienti Sky possono contare su Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva pensata per seguire le grandi sfide maschili e femminili in modo ancora più immersivo. Sintonizzandosi sul canale 203 e premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite, oppure il tasto interattività di Sky Glass se connessi a Internet, è possibile accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei in onda su Sky, oltre agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA. Per i clienti NOW, è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi con le immagini live dai campi di gioco, curate e prodotte direttamente da ATP e WTA. Aggiornamenti costanti, notizie e approfondimenti saranno disponibili anche su SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Inoltre, grazie a Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider interamente dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto, gli abbonati potranno approfondire storie, analisi, retroscena e i profili dei protagonisti del circuito, per seguire da vicino la bellezza di questo sport.

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