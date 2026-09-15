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Jannik Sinner torna ad allenarsi in campo con la racchetta a Monte-Carlo. VIDEO

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Dopo il periodo di terapie e allenamenti senza racchetta al J Medical di Torino, Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta a Monte-Carlo. Il numero uno al mondo si è allenato con il tennista junior francese Hugo Jathiere, allievo del suo ex allenatore Riccardo Piatti. Nel piano di Jannik c’è il rientro per la trasferta cinese prima all'Atp 500 di Pechino e poi al Masters 1000 di Shanghai, tornei che saranno trasmessi in diretta su Sky

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Jannik Sinner è tornato ad allenarsi, o meglio a lavorare in campo con la racchetta. Il numero uno al mondo ha ripreso le sue sessioni, insieme a Vagnozzi e al suo staff, dopo il periodo di terapie e allenamenti senza racchetta al J Medical di Torino. Sinner si è allenato a Monte-Carlo con il tennista junior francese Hugo Jathiere., allievo del suo ex allenatore Riccardo Piatti. Lo si apprende dai social dell'accademia. "E' un vero piacere rivedere Jannik in campo e condividere questo momento con lui".

Il programma di rientro di Sinner e i prossimi tornei

Oltre a Pechino e Shanghai, nel piano di Sinner c’è anche l'Atp 500 di Vienna, che ha annunciato la presenza dell'azzurro all'evento che scatta il 24 ottobre. I tornei di Pechino, Shanghai e Vienna saranno trasmessi in diretta su Sky: l'Atp 500 di Pechino (dove Jannik difende anche il titolo) dal 30 settembre al 6 ottobre, il Masters 1000 di Shanghai dal 7 al 18 ottobre, l'Atp 500 di Vienna è in programma dal 24 ottobre al 1° novembre.

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