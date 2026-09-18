Wta Guadalajara e San Paolo: il programma su Sky

Wta Guadalajara e San Paolo, il programma di oggi: partite e orariguida tv
Si gioca su due campi nel circuito Wta, con il torneo 500 di Guadalajara e il 250 di San Paolo: in Messico impegnata nei quarti la grande favorita, la statunitense Jovic. In Brasile c'è Badosa ai quarti con Stoiana. Tutto da vivere su Sky e in streaming su NOW
Il grande tennis non si ferma mai, tutto da seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW. Si giocano le fasi conclusive di due tornei Wta: il 500 di Guadalajara e il 250 di San Paolo. In Messico attesa per la semifinale con la giovane statunitense Iva Jovic, in Brasile occhi puntati su Paula Badosa, che ai quarti affronta Stoiana.
Il programma di oggi su Sky e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 18: KOSTOVIC (Srb) - QUEVEDO (Spa)
- a seguire: BLINKOVA (Fra) - CHARAEVA (Arm)
- non prima delle 22.30: STOIANA (Usa) - BADOSA (Spa)
- non prima dell'1: BUCSA (Spa) - JOVIC (Usa)
- a seguire: SAMSONOVA - STEARNS (Usa)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Oltre a Sky Sport Tennis, i clienti Sky possono contare su Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva pensata per seguire le grandi sfide maschili e femminili in modo ancora più immersivo. Sintonizzandosi sul canale 203 e premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite, oppure il tasto interattività di Sky Glass se connessi a Internet, è possibile accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei in onda su Sky, oltre agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA. Per i clienti NOW, è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi con le immagini live dai campi di gioco, curate e prodotte direttamente da ATP e WTA. Aggiornamenti costanti, notizie e approfondimenti saranno disponibili anche su SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Inoltre, grazie a Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider interamente dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto, gli abbonati potranno approfondire storie, analisi, retroscena e i profili dei protagonisti del circuito, per seguire da vicino la bellezza di questo sport.