"Zverev in questo momento è il miglior giocatore al mondo". Parola di Carlos Alcaraz che elogia il tennista tedesco, reduce dal trionfo agli US Open, a pochi giorni dalla Laver Cup, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 25 al 27 settembre. "Sascha sarà un'arma fondamentale per il team, durante questo weekend giocheremo sicuramente bei punti e farò il tifo per lui - ha spiegato lo spagnolo - Mi manca non aver vinto il trofeo lo scorso anno, farò il possibile per vincere. Mi sento bene e sarà un bel test"