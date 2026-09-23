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Alcaraz, Zverev e quel match point dimenticato all'US Open: "Cosa pensavo? Sono stupido"

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Siparietto tutto da ridere tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev durante un allenamento verso la Laver Cup, in diretta su Sky dal 25 al 27 settembre. Lo spagnolo ha chiesto al tedesco cosa gli fosse passato per la testa subito dopo il punto che gli aveva consegnato lo US Open, quando Zverev era tornato sulla linea di fondo senza rendersi conto di aver vinto: "Essere stupidi aiuta...", ha scherzato il tedesco. Guarda il VIDEO qui sopra

VIDEO: ZVEREV VINCE US OPEN E NON SE NE ACCORGE

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