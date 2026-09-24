Prosegue lo swing asiatico per i circuiti Atp e Wta. A Chengdu riflettori puntati sulla sfida tra Griekspoor e Shapovalov. La giornata inizierà a Seoul, con il match femminile tra Ma e Birrell. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Seconda giornata dello swing asiatico sull'asse Chengdu-Hangzhou , tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Nel giorno del debutto di Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci, l'attesa è anche per la sfida di Chengdu tra Tallon Griekspoor e Denis Shapovalov, n. 7 del seeding. In campo femminile, invece, proseguono il Wta 500 di Singapore il Wta 250 di Seoul : oggi gli ultimi match degli ottavi che definiranno il quadro dei quarti di finale.

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.