Il torneo di Chengdu inizia nel migliore dei modi per Lorenzo Sonego e Federico Cinà. Il torinese ha battuto con un doppio 6-4 l'australiano Duckworth e al 2° turno affronterà Brooksby. Il palermitano, ripescato da lucky loser, ha superato l'argentino Ugo Carabelli. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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