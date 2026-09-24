Atp Chengdu, i risultati degli italiani: Sonego e Cinà al 2° turnoatp chengdu
Il torneo di Chengdu inizia nel migliore dei modi per Lorenzo Sonego e Federico Cinà. Il torinese ha battuto con un doppio 6-4 l'australiano Duckworth e al 2° turno affronterà Brooksby. Il palermitano, ripescato da lucky loser, ha superato l'argentino Ugo Carabelli. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Inizia bene lo swing asiatico per Lorenzo Sonego. Il torinese è al 2° turno dell'Atp 250 di Chengdu grazie al successo sull'australiano James Duckworth, n. 65 al mondo, con un doppio 6-4 in un'ora e 26 minuti. La prima vittoria dopo tre ko consecutivi per Sonego, sempre in controllo del match grazie a una prestazione dominante al servizio: 10 ace, 81% di punti con la prima e zero palle break offerte all'avversario. Una partita girata in favore dell'azzurro tra la metà del primo e l'inizio del secondo set, con un parziale di sei giochi a uno. Sonego affronterà al secondo turno lo statunitense Jenson Brooksby, n. 77 Atp: tra i due non ci sono precedenti.
Cinà al 2° turno da lucky loser
Avanza al secondo turno anche Federico Cinà. Inizialmente eliminato nel secondo turno di qualificazioni, il palermitano è stato ripescato da lucky loser al posto di Nuno Borges e ha battuto l'argentino Ugo Carabelli, n. 75 al mondo, con un netto 6-3, 6-2 in un'ora di gioco. Una partita dominata dall'inizio alla fine da Cinà, continuo alla battuta con l'84% di punti con la prima e nessuna palal break concessa. Il 18enne palermitano, che conquista così punti importanti in ottica Next Gen Atp Finals, attende adesso il vincente del derby francese tra Moise Kouamé e Alexander Muller.