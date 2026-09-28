Quattro azzurri e Alcaraz: il tabellone di Tokyo

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Atp Tokyo, il tabellone: Musetti-Fery e Darderi-Ruud al 1° turno

atp tokyo

Sorteggiato il tabellone dell'Atp 500 di Tokyo, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 30 settembre al 6 ottobre. Quattro italiani al via, subito primi turni impegnativi per Musetti e Darderi contro Fery e Ruud. Berrettini sfida Davidovich Fokina mentre Arnaldi debutterà contro Sakamoto, con un potenziale secondo turno contro Alcaraz

IL TABELLONE DI PECHINO

È un tabellone a forti tinte azzurre quello dell'Atp 500 di Tokyo, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 30 settembre al 6 ottobre. Sono quattro gli italiani al via e tutti dovranno fare i conti con primi turni insidiosi. A partire da Lorenzo Musetti che debutterà contro il britannico Arthur Fery, n. 36 al mondo, nel remake della sfida di New York, vinta dal carrarino in tre set. Fuori dal seeding anche Luciano Darderi che incrocerà Casper Ruud, testa di serie numero 6 in Giappone. Torna a Tokyo anche Matteo Berrettini: per lui primo turno con Alejandro Davidovich Fokina. In tabellone anche Matteo Arnaldi che sfiderà la wild card giapponese Rei Sakamoto. Per il ligure possibile secondo turno contro Carlos Alcaraz che all'esordio affronterà lo statunitense Alex Michelsen. Da segnalare anche il rientro nel circuito di Holger Rune, opposto al francese Jacquet.

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Atp Tokyo, il primo turno degli italiani

  • ARNALDI (Ita) vs [WC] Sakamoto (Jpn)
  • MUSETTI (Ita) vs Fery (Gbr)
  • DARDERI (Ita) vs [6] Ruud (Nor)
  • Davidovich Fokina (Esp) vs BERRETTINI (Ita)

I potenziali quarti di finale

  • [1] Alcaraz (Esp) vs [7] Paul (Usa)
  • [3] Fritz (Usa) vs [6] Ruud (Nor)
  • [5] Nakashima (Usa) vs [4] Jodar (Esp)
  • [8] Vacherot (Mon) vs [2] Tiafoe (Usa)

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