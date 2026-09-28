Il tabellone dell'Atp 500 di Pechino

Flavio Cobolli è l'unico italiano al via dell'Atp 500 di Pechino, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 30 settembre al 6 ottobre. Il romano debutterà con il russo Safiullin, poi l'incrocio con Griekspoor o Rublev. Nella parte alta possibile quarto di finale tra Zverev e Djokovic

L'Italia punta su Flavio Cobolli all'Atp 500 di Pechino, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 30 settembre al 6 ottobre. Senza Jannik Sinner, campione uscente e costretto al forfait per il problema al ginocchio, il romano è l'unico azzurro al via del torneo cinese. Per Flavio, numero 4 del seeding, esordio con il russo Roman Safiullin, poi possibile secondo turno con Rublev o Griekspoor. L'incrocio con Sascha Zverev, testa di serie numero 1, possibile soltanto in finale. Il tedesco debutterà contro il britannico Norrie e ai quarti potrebbe trovare Novak Djokovic. Al ritorno a Pechino dopo dieci anni, il serbo affronterà al primo turno il portoghese Borges.