Il tabellone dell'Atp 500 di Pechino

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Atp Pechino, il tabellone: Cobolli al 1° turno con Safiullin. Zverev-Djokovic ai quarti?

Tennis

Flavio Cobolli è l'unico italiano al via dell'Atp 500 di Pechino, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 30 settembre al 6 ottobre. Il romano debutterà con il russo Safiullin, poi l'incrocio con Griekspoor o Rublev. Nella parte alta possibile quarto di finale tra Zverev e Djokovic

IL TABELLONE DI TOKYO

L'Italia punta su Flavio Cobolli all'Atp 500 di Pechino, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 30 settembre al 6 ottobre. Senza Jannik Sinner, campione uscente e costretto al forfait per il problema al ginocchio, il romano è l'unico azzurro al via del torneo cinese. Per Flavio, numero 4 del seeding, esordio con il russo Roman Safiullin, poi possibile secondo turno con Rublev o Griekspoor. L'incrocio con Sascha Zverev, testa di serie numero 1, possibile soltanto in finale. Il tedesco debutterà contro il britannico Norrie e ai quarti potrebbe trovare Novak Djokovic. Al ritorno a Pechino dopo dieci anni, il serbo affronterà al primo turno il portoghese Borges.

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  • [1] Zverev (Ger) vs [6] Djokovic (Srb)
  • [3] Medvedev vs [8] Mensik (Cze)
  • [5] De Minaur (Aus) vs [4] COBOLLI (Ita)
  • [7] Tien (Usa) vs [2] Auger-Aliassime (Can)

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