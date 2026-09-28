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Agassi scherza con Zverev dopo la Laver Cup: "Con due Slam smetterai di lamentarti"

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Il Team Europa ha vinto la Laver Cup, ma a prendersi la scena alla O2 Arena di Londra è stato Andre Agassi. Nel suo discorso conclusivo, il capitano del Team World ha "stuzzicato" Sascha Zverev con una battuta sugli Slam vinti: "So quanto sia stato importante per te vincere uno Slam per la prima volta. Era importante anche per me, perché posso ricominciare a guardare le tue conferenza stampa senza sentirti lamentare". Una frase che ha fatto sorridere Zverev e il pubblico londinese

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Il Team Europe vince la Laver Cup 2026

Sascha Zverev batte Learner Tien in due set e regala la Laver Cup 2026 al Team Europe, che con i successi della domenica del tedesco e di Cobolli/Mensik nel doppio chiude davanti al Team World in classifica per 13-5. Si tratta della sesta Laver Cup vinta dal Team Europe. Di seguito tutti i risultati e la classifica finale del torneo COBOLLI/MENSIK-FRITZ/DE MINAUR: HIGHLIGHTS

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