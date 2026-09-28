Semi a Chengdu e Hangzhou: il programma su Sky

Lunedì dedicato alle semifinali nei due tornei Atp 250 in corso. A Chengdu riflettori puntati su Hurkacz-Shapovalov, ad Hangzhou scendono in campo Medvedev (contro Safiullin) e Rublev (contro Jacquet). Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
È un lunedì dedicato alle semifinali nei tornei Atp 250 di Chengdu e Hangzhou, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Ad Hangzhou sono ancora in gioco le prime due teste di serie, Daniil Medvedev e Andrey Rublev. Per Medvedev sarà derby russo con il connazionale Safiullin, mentre Rublev aprirà il programma contro il francese Jacquet, alla sua prima semifinale nel circuito maggiore. A Chengdu, invece, riflettori puntati sulla sfida tra Hubert Hurkacz e Denis Shapovalov: chi vince affronterà in finale Basilashvili o Davidovich Fokina.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 11 - Atp Chengdu: Basilashvili (Geo) vs Davidovich Fokina (Esp)
- non prima delle 13 - Atp Chengdu: Hurkacz (Pol) vs Shapovalov (Can)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 11.30 - Atp Hangzhou: Jacquet (Fra) vs Rublev
- a seguire - Atp Hangzhou: Medvedev vs Safiullin
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.