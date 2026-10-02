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Alcaraz-Arnaldi all'Atp Tokyo, dove vedere in tv e streaming

atp tokyo

Sfida di prestigio per Matteo Arnaldi che sul cemento di Tokyo affronta il n. 1 del seeding, Carlos Alcaraz, per un posto nei quarti di finale. Il match è in programma sabato, non prima delle 5.30, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

C'è Carlos Alcaraz sul cammino di Matteo Arnaldi all'Atp 500 di Tokyo. Reduce dalla vittoria in rimonta all'esordio sul giapponese Sakamoto, il ligure sfiderà la testa di serie n. 1 del tabellone. Appuntamento sabato, non prima delle 5.30, all'Ariake Coliseum, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Alcaraz-Arnaldi, i precedenti

Alcaraz e Arnaldi torneranno ad affrontarsi due anni e mezzo dopo l'ultima volta. Era marzo 2024, quando lo spagnolo vinse in rimonta sul cemento di Indian Wells. Vittoria di Carlos anche nel primo confronto, nell'estate 2023 agli US Open.

  • 2024 - Indian Wells (R64): Alcaraz b. Arnaldi 6-7, 6-0, 6-1
  • 2023 - US Open (R16): Alcaraz b. Arnaldi 6-3, 6-3, 6-4

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