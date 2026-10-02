Il "tabù" della patente per le moto è finalmente sfatato per Jannik Sinner. In attesa di rivederlo presto in campo, il numero 1 al mondo è riuscito a ottenere la licenza dopo le difficoltà, mai nascoste, incontrate in passato, raccontate anche con ironia e un sorriso. Sono state quattro le bocciature all'esame, l’ultima delle quali poco prima di Wimbledon, come lo stesso Sinner aveva ammesso durante la cena di gala organizzata dopo il trionfo all’All England Club. Al quinto tentativo, però, è stato promosso. Sinner ha così conseguito la patente per la moto e la notizia è stata resa pubblica sui social dall’autoscuola monegasca che lo ha accompagnato nel percorso. In una foto pubblicata su Instagram, il tennista appare sorridente accanto all'istruttore. "Grazie infinite per la tua fiducia e la tua gentilezza. Congratulazioni per aver superato con successo l’esame della patente per la moto, siamo davvero orgogliosi di averti accompagnato durante tutto il percorso di formazione" ha scritto l’autoscuola.

tennis Sinner sta bene: attesa la decisione per Shanghai