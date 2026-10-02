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Atp Pechino, i risultati di oggi: Medvedev al 2° turno. Ora Djokovic-Bu

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Novak Djokovic torna in campo al China Open, impegnato nel secondo turno contro il cinese Bu Yunchaokete. Il match è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Quinta vittoria consecutiva per Medvedev mentre Khachanov è già ai quarti

RISULTATI LIVE

Bu-Djokovic LIVE su Sky Sport Uno

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Continua la striscia positiva in Cina di Daniil Medvedev. Reduce dal trionfo all'Atp 250 di Hangzhou, il russo ha superato il primo turno del China Open, battendo con un netto 6-4, 6-2 lo spagnolo Pablo Carreno Busta. La quinta vittoria consecutiva per il n. 6 al mondo, che ha confermato l'ottimo stato di forma in una partita da 12 ace e soli 4 punti persi con la prima di servizio. È ai quarti di finale, invece, il connazionale Karen Khachanov che, dopo aver battuto il n. 2 del seeding Auger-Aliassime, ha superato in due set il qualificato slovacco Alex Molcan. 

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Sabalenka parte bene, Andreeva vince in rimonta

Nel torneo femminile, di categoria Wta 1000, inizia bene il cammino di Aryna Sabalenka. Al ritorno in campo dopo la finale persa agli US Open con Rybakina, la bielorussa ha superato senza difficoltà la messicana Renata Zarazua, n. 94 Wta, con un perentorio 6-1, 6-3 in un'ora di gioco. Nessuna difficoltà anche per le ceche Karolina Muchova e Linda Noskova, mentre Mirra Andreeva ha battuto in rimonta la cinese Yuan, mettendo a referto un doppio 6-0 dopo aver perso il primo set.

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China Open, i risultati di oggi

UOMINI

  • Molcan (Svk) - Khachanov 5-7, 3-6
  • Medvedev - Carreno Busta (Esp) 6-4, 6-2
  • Hurkacz (Pol) - Gea (Fra)
  • Bu (Chn) - Djokovic (Srb)

DONNE

  • Yuan (Chn) - Andreeva 6-3, 0-6, 0-6
  • Noskova (Cze) - Ruse (Rou) 6-4, 6-1
  • Muchova (Cze) - Boulter (Gbr)  7-6, 6-1
  • Zarazua (Mex) - Sabalenka 1-6, 3-6

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