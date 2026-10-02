Novak Djokovic torna in campo al China Open, impegnato nel secondo turno contro il cinese Bu Yunchaokete. Il match è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW . Quinta vittoria consecutiva per Medvedev mentre Khachanov è già ai quarti

Continua la striscia positiva in Cina di Daniil Medvedev. Reduce dal trionfo all'Atp 250 di Hangzhou, il russo ha superato il primo turno del China Open, battendo con un netto 6-4, 6-2 lo spagnolo Pablo Carreno Busta. La quinta vittoria consecutiva per il n. 6 al mondo, che ha confermato l'ottimo stato di forma in una partita da 12 ace e soli 4 punti persi con la prima di servizio. È ai quarti di finale, invece, il connazionale Karen Khachanov che, dopo aver battuto il n. 2 del seeding Auger-Aliassime, ha superato in due set il qualificato slovacco Alex Molcan.