Quarta giornata agli Atp 500 di Tokyo e Pechino , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . In chiave Italia i riflettori sono puntati sul Japan Open, con la sfida tra Matteo Arnaldi e Carlos Alcaraz . Sarà il terzo confronto tra il ligure e lo spagnolo (2-0 finora per il murciano), il primo da Indian Wells 2024. In campo a Tokyo anche Matteo Berrettini contro il paraguaiano Daniel Vallejo , n. 56 della classifica mondiale. A Pechino, invece, cercano i quarti di finale Sascha Zverev e Daniil Medvedev , opposti al cinese Shang e al tedesco Struff. Su Sky Sport Tennis, a partire dalle 17, potrete seguire anche il Rafa Nadal Academy Slam, un evento speciale in occasione dei 10 anni dell'accademia del tennista spagnolo. L'esibizione vedrà protagonisti il team Nadal contro il team Murray (presente anche Fabio Fognini), in dei match di doppio con un solo super tiebreak a dieci punti.

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Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.