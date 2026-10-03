Zverev batte Shang: ai quarti affronterà Djokovic

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Atp Pechino, i risultati di oggi: Zverev, De Minaur e Medvedev ai quarti

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Tutto facile per Sascha Zverev che concede appena tre game al cinese Shang, non al meglio fisicamente. Per la sesta volta ai quarti a Pechino, il tedesco tornerà in campo domenica contro Novak Djokovic. Avanzano anche De Minaur e Medvedev. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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Sascha Zverev torna ai quarti all'Atp 500 di Pechino per la sesta volta in carriera. Tutto facile per il tennista tedesco che ha battuto la wild card cinese Juncheng Shang, n. 250 al mondo, con lo score di 6-0, 6-3 in poco meno di un'ora. Una partita senza difficoltà per Zverev, complici i problemi fisici accusati dal 21enne di Pechino, ex n. 47 Atp e rallentato negli ultimi anni dagli infortuni. All'undicesimo quarto di finale stagionale (nessuno come lui), il n. 1 del tabellone affronterà al prossimo turno Novak Djokovic. Una sfida affascinante non solo per la qualità dei due giocatori, ma anche per la striscia di imbattibilità del serbo a Pechino (31-0).

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Avanzano anche De Minaur e Medvedev

Tra i big non ci sono sorprese a Pechino. Chi ha sofferto più del previsto è Alex De Minaur che ha impiegato quasi tre ore per battere il francese Halys: 3-6, 7-6, 7-5 lo score in 2 ore e 49 minuti. Domenica lo attende Andrey Rublev che ha avuto la meglio in tre set sul connazionale Safiullin. Ottava vittoria consecutiva, infine, per Daniil Medvedev che ha archiviato la pratica Struff in due set (6-4, 6-3).

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