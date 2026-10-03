Zverev batte Shang: ai quarti affronterà Djokovic

Tutto facile per Sascha Zverev che concede appena tre game al cinese Shang, non al meglio fisicamente. Per la sesta volta ai quarti a Pechino, il tedesco tornerà in campo domenica contro Novak Djokovic. Avanzano anche De Minaur e Medvedev. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Avanzano anche De Minaur e Medvedev

Tra i big non ci sono sorprese a Pechino. Chi ha sofferto più del previsto è Alex De Minaur che ha impiegato quasi tre ore per battere il francese Halys: 3-6, 7-6, 7-5 lo score in 2 ore e 49 minuti. Domenica lo attende Andrey Rublev che ha avuto la meglio in tre set sul connazionale Safiullin. Ottava vittoria consecutiva, infine, per Daniil Medvedev che ha archiviato la pratica Struff in due set (6-4, 6-3).