Sinner è al bivio, slitta l'inizio della preparazione in vista degli Australian Open. Intanto è stato avviato un nuovo consulto con un luminare delle lesioni tendinee e muscolari, per decidere se procedere con l'attuale protocollo o se passare all'intervento chirurgico, ritardando ulteriormente la data del rientro di Jannik ALCARAZ-ZVEREV: GLI HIGHLIGHTS DELLA FINALE

Il rientro di Sinner è ancora un grande punto interrogativo, legato alla scelta tra la prosecuzione della terapia conservativa o l’intervento chirurgico. Sappiamo qual è o qual era la sua speranza, ovvero quella di tornare in Australia, e lo abbiamo sempre raccontato come tale fin dalla sua conferenza stampa dello scorso 10 novembre alla Torre Allianz di Milano. Dunque l’Australian Open è un obiettivo, non una certezza. Poi c’è la realtà del campo, che manca da troppo tempo per fare previsioni particolarmente ottimistiche. Si tratta di un infortunio lungo e soprattutto fastidioso come lo ha definito Darren Cahill: la tendinopatia detta "sindrome della bandelletta ileotibiale" (nel caso di Jannik, del ginocchio destro) è difficile da curare e soprattutto molto subdola, perché l’infiammazione e dunque il dolore possono riproporsi proprio mentre pensi di essere guarito, creando dunque problemi anche a livello mentale e non solo fisico, e ovviamente c'è la grande difficoltà nell’impostare un piano terapeutico senza dubbi e cambi di rotta. classifica Alcaraz a 350 punti da Sinner: il ranking Atp

Il protocollo rigido di lavoro fisioterapico e recupero Questa è la situazione di Sinner, tra alti e bassi, certezze e incertezze, visite e consulti che si susseguono, e un protocollo rigido di lavoro fisioterapico e recupero - la terapia conservativa - che prosegue, ma potrebbe fermarsi a breve. Jannik è affiancato dal suo staff di fedelissimi, guidato dal manager/amico Alex Vittur, e dal supporto del professor Alberto Zangrillo, molto importante anche a livello psicologico per il campione altoatesino, oltre che per la sua grande competenza e professionalità.