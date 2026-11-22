Le parole a Sky Sport di Carlos Alcaraz dopo il trionfo alle Atp Finals: "Sono stati mesi in cui dovevo ritrovare il ritmo, ma nella mia testa avevo chiaro che sarei tornato bene. Non sapevo se avrei vinto tornei e partite difficile, ma sapevo che sarei tornato a stare bene con me stesso. Sono contento di come ho chiuso la stagione". E sul ranking: "Il n. 1 è quello che indica la classifica. Io mi sento numero uno, ma anche Sascha e Jannik. Ognuno deve avere la fiducia da n. 1"

GLI HIGHLIGHTS DI ALCARAZ-ZVEREV