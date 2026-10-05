Atp Pechino, i risultati di oggi: De Minaur in finale

Huber Hurkacz si è ritirato nel corso del secondo set, quando era sotto 6-4, 3-2 contro De Minaur. L'australiano avanza così in finale a Pechino. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Alex De Minaur è in finale all'Atp 500 di Pechino. Il numero 9 al mondo ha approfittato del ritiro del suo avversario Huber Hurkacz quando era avanti 6-4, 3-2. Un problema fisico per il polacco, che non ha però chiesto nessun medical timeout nel corso del match. Con questo successo, importante anche in ottica Finals di Torino, De Minaur giocherà la 22^ finale della sua carriera, la 3^ del 2026: attende il vincente del match tra Djokovic e Medvedev.