Dopo il trionfo a Torino, Alcaraz è atteso nella giornata di lunedì a Bologna per la Final 8 di Coppa Davis. "Per me è molto importante - ha spiegato lo spagnolo dopo la vittoria alle Atp Finals - Cercherò di dare il meglio di me e di aiutare la squadra. Sarà una settimana davvero speciale"
GLI HIGHLIGHTS DI ALCARAZ-ZVEREV - IL TABELLONE DELLA COPPA DAVIS
Prima le Atp Finals, ora la Coppa Davis. C'è un altro grande obiettivo da centrare per Carlos Alcaraz, per concludere al meglio un 2026 che l'ha visto completare il Career Grand Slam e vincere per la prima volta le Atp Finals. Il murciano vuole adesso la Coppa Davis - l'unico grande titolo che manca nella sua bacheca oltre le Atp Finals - ed è atteso nella giornata di lunedì a Bologna. Alcaraz vuole esserci e dare il suo contributo al team capitanato da David Ferrer, alla sua ultima Davis prima del passaggio di testimone con Marc Lopez. "La Coppa Davis è qualcosa di molto importante per me e andrò lì - ha spiegato il n. 3 al mondo dopo il successo alle Atp Finals - Cercherò di dare il meglio di me e di aiutare il più possibile la squadra, perché sarà una settimana davvero speciale, che non vedo l’ora di vivere".
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Il ritorno in Coppa Davis dopo due anni
Sono trascorsi due anni dall'ultima volta di Carlos Alcaraz in Coppa Davis. Era il 20 novembre 2024 quando il murciano giocò in doppio con Marcel Granollers, battuti dagli olandesi Koolhof/Van de Zandschulp a Malaga. Secondo quanto riportato da Marca, il murciano raggiungerà Bologna in auto accompagnato dal suo allenatore, Samuel Lopez. Sempre secondo il quotidiano spagnolo, il suo impiego dipenderà da come reagirà il suo corpo per via del problema alla coscia sinistra. Alcaraz dovrebbe essere a disposizione per i singolari, ma secondo i piani del capitano Ferrer potrebbe essere impiegato anche nel doppio con Marcel Granollers in caso di parità dopo i due singolari.
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L'esordio giovedì con l'Austria
Per vedere in campo la Spagna bisognerà attendere giovedì pomeriggio, quando il team iberico affronterà l'Austria, non prima delle 17. Oltre ad Alcaraz, il capitano Ferrer avrà a disposizione Rafael Jodar, Daniel Merida, Pedro Martinez e Marcel Granollers. In caso di vittoria nei quarti, la Spagna potrebbe incrociare in semifinale la Germania del n. 1 al mondo Sascha Zverev che, invece, debutterà contro la Gran Bretagna.