Dopo il trionfo a Torino, Alcaraz è atteso nella giornata di lunedì a Bologna per la Final 8 di Coppa Davis. "Per me è molto importante - ha spiegato lo spagnolo dopo la vittoria alle Atp Finals - Cercherò di dare il meglio di me e di aiutare la squadra. Sarà una settimana davvero speciale"

Prima le Atp Finals, ora la Coppa Davis. C'è un altro grande obiettivo da centrare per Carlos Alcaraz, per concludere al meglio un 2026 che l'ha visto completare il Career Grand Slam e vincere per la prima volta le Atp Finals. Il murciano vuole adesso la Coppa Davis - l'unico grande titolo che manca nella sua bacheca oltre le Atp Finals - ed è atteso nella giornata di lunedì a Bologna. Alcaraz vuole esserci e dare il suo contributo al team capitanato da David Ferrer, alla sua ultima Davis prima del passaggio di testimone con Marc Lopez. "La Coppa Davis è qualcosa di molto importante per me e andrò lì - ha spiegato il n. 3 al mondo dopo il successo alle Atp Finals - Cercherò di dare il meglio di me e di aiutare il più possibile la squadra, perché sarà una settimana davvero speciale, che non vedo l’ora di vivere".