Si chiudono gli Atp 500 di Tokyo e Pechino. In Giappone, Carlos Alcaraz affronta Jiri Lehecka alle 11. In Cina, invece, alle ore 13 c'è Djokovic-De Minaur. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Tempo di finali a Tokyo e Pechino da seguire come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si partirà alle ore 11 in Giappone dove Carlos Alcaraz giocherà contro il ceco Jiri Lehecka la sua prima finale al rientro dall'infortunio (l'ultima è stata contro Jannik Sinner a Monte-Carlo nel mese di aprile). Sarà la quinta sfida tra i due, con il numero 3 al mondo che conduce 3-1 nei precedenti. Alle ore 13, invece, Novak Djokovic vuole continuare a scrivere la storia. Dopo il successo contro Medvedev (squalificato per aver colpito con una pallata uno spettatore), il serbo - che a Pechino vanta 33 vittorie su 33 sfide - cercherà il suo titolo numero 102 del circuito contro l'australiano Alex De Minaur.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 7 - Simulcast Sky Sport Tennis
- ore 11 - Atp Tokyo: Alcaraz (Spa) vs Lehecka (Cze)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Tennis
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 5 - Wta Pechino: Snigur (Ukr) vs Andreeva
- a seguire - Wta Pechino: ERRANI/PAOLINI vs Detiuc/Wu
- a seguire - Wta Pechino: Muchova (Cze) vs Osaka (Jpn)
- ore 11 - Simulcast Sky Sport Uno
- ore 13 - Atp Pechino: Djokovic (Srb) vs De Minaur
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
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