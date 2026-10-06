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Atp Tokyo e Pechino, il programma di oggi: partite e orari

Tennis

Si chiudono gli Atp 500 di Tokyo e Pechino. In Giappone, Carlos Alcaraz affronta Jiri Lehecka alle 11. In Cina, invece, alle ore 13 c'è Djokovic-De Minaur. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Tempo di finali a Tokyo e Pechino da seguire come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si partirà alle ore 11 in Giappone dove Carlos Alcaraz giocherà contro il ceco Jiri Lehecka la sua prima finale al rientro dall'infortunio (l'ultima è stata contro Jannik Sinner a Monte-Carlo nel mese di aprile). Sarà la quinta sfida tra i due, con il numero 3 al mondo che conduce 3-1 nei precedenti. Alle ore 13, invece, Novak Djokovic vuole continuare a scrivere la storia. Dopo il successo contro Medvedev (squalificato per aver colpito con una pallata uno spettatore), il serbo - che a Pechino vanta 33 vittorie su 33 sfide - cercherà il suo titolo numero 102 del circuito contro l'australiano Alex De Minaur.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 7 - Simulcast Sky Sport Tennis
  • ore 11 - Atp Tokyo: Alcaraz (Spa) vs Lehecka (Cze)
  • a seguire - Simulcast Sky Sport Tennis

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 5 - Wta Pechino: Snigur (Ukr) vs Andreeva
  • a seguire - Wta Pechino: ERRANI/PAOLINI vs Detiuc/Wu
  • a seguire - Wta Pechino: Muchova (Cze) vs Osaka (Jpn)
  • ore 11 - Simulcast Sky Sport Uno
  • ore 13 - Atp Pechino: Djokovic (Srb) vs De Minaur

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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