Tempo di finali a Tokyo e Pechino da seguire come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Si partirà alle ore 11 in Giappone dove Carlos Alcaraz giocherà contro il ceco Jiri Lehecka la sua prima finale al rientro dall'infortunio (l'ultima è stata contro Jannik Sinner a Monte-Carlo nel mese di aprile). Sarà la quinta sfida tra i due, con il numero 3 al mondo che conduce 3-1 nei precedenti. Alle ore 13, invece, Novak Djokovic vuole continuare a scrivere la storia. Dopo il successo contro Medvedev ( squalificato per aver colpito con una pallata uno spettatore ), il serbo - che a Pechino vanta 33 vittorie su 33 sfide - cercherà il suo titolo numero 102 del circuito contro l'australiano Alex De Minaur .

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