Medvedev fa visita allo spettatore colpito a Pechino e gli regala una racchetta

Come aveva detto in conferenza stampa, Daniil Medvedev ha fatto visita allo spettatore che aveva colpito con la palla durate la semifinale con Djokovic a Pechino e gli ha regalato una racchetta con sul manico scritto: "Mi dispiace". Il russo pagherà una multa e perderà i punti conquistati a Pechino sia nel ranking Atp che nella Race to Turin.

Daniil Medvedev si è recato in ospedale per andare a trovare lo spettatore che aveva colpito , in maniera involontaria, con una pallina nella semifinale dell'Atp 500 di Pechino contro Novak Djokovic. Secondo quanto riportato da Spaziotennis, il russo ha regalato al tifoso una racchetta con la scritta " I'm sorry " (ovvero "ti chiedo scusa") sul manico . La foto è stata originariamente pubblicata su Xiaohongshu (conosciuto a livello internazionale come RedNote), una nota piattaforma social cinese. L'immagine, forse scattata da un testimone oculare o una persone vicina allo spettatore coinvolto nell'incidente a Pechino, è stata rapidamente ripresa e condivisa sui principali social network.

Multa e punti persi: quanto cosa a Medvedev

Dopo la pallata e la squalifica dal match che stava giocando contro Djokovic, Medvedev perderà i soldi guadagnati a Pechino (200 mila dollari), ma anche i punti fatti (200) che saranno scalati sia dal ranking Atp (dove sarebbe rientrato nella top 5) che soprattutto dalla Race to Turin (dove attualmente è all'8° posto). Dopo il ritiro di Sinner il rischio di non qualificarsi alle Finals si è ridotto drasticamente, ma va ricordato che al momento del gesto Jannik non aveva ancora annunciato di saltare il resto del 2026. Inoltre, il 30enne russo dovrà pagare una multa il cui ammontare (come da prassi) verrà reso noto da Atp al termine del torneo. Per casi come questo il regolamento prevede una sanzione massima di 60 mila dollari.