Atp Shanghai, il programma di oggi: partite e orariatp shanghai
Esordio al Masters 1000 di Shanghai per Matteo Arnaldi, che affronterà l'australiano Tomic. Al Wta 1000 di Pechino giocano Errani/Paolini. Qui il programma della giornata. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Secondo giorno al Masters 1000 di Shanghai tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Un solo italiano in campo, ovvero Matteo Arnaldi. Il tennista ligure, reduce dalla sconfitta all'Atp 500 di Tokyo contro Carlos Alcaraz in due set, debutterà nel torneo cinese contro l'australiano Bernard Tomic, 33enne numero 185 al mondo. Sarà la prima sfida a livello Atp tra i due. In palio un posto al 2° turno contro l'americano Taylor Fritz, testa di serie numero 11. Al Wta 1000 di Pechino, nel torneo di doppio tornano in campo Errani e Paolini.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 6 - Sky Sport Tennis
- a seguire - Atp Shanghai: Tomic (Aus) vs ARNALDI (Ita)
- a seguire - Atp Shanghai: Giron (Usa) vs Baez (Arg)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Arena
SKY SPORT ARENA (204)
- ore 6 - Atp Shanghai: Coppejans (Bel) vs Tsitsipas (Gre)
- a seguire - Atp Shanghai: Hurkcz (Pol) vs Duckworth (Aus)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Uno
- ore 11.45 - Studio Tennis
- ore 12 - Atp Shanghai: Van Assche (Fra) vs Bu (Chn)
- a seguire - Atp Shanghai: Norrie (Gbr) vs Svrcina (Cze)
SKY SPORT ARENA (204)
- ore 6 - Differita Atp Shanghai: Bellucci (Ita) vs Zhou (Chn)
- Simulcast Sky Sport Uno
- a seguire - Atp Shanghai: Landaluce (Spa) vs Struff
- a seguire - Atp Shanghai: Kopriva (Cze) vs Bergs (Bel)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Max
- a seguire - Wta Pechino: ERRANI/PAOLINI vs Dabrowski/Stefani
SKY SPORT MAX (206)
- ore 13 - Wta Pechino: Alexandrova vs Andreeva
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.