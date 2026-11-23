Lorenzo Musetti ha parlato a Sky Sport nel media day dell'Italia di Coppa Davis, che mercoledì debutterà nelle Finals di Bologna contro la Corea: "E' stato un anno difficile per gli infortuni, è il modo migliore per chiudere la stagione. Cercheremo di difendere il titolo, anche se non sarà semplice: ci sono squadre molto attrezzate, come Spagna, Germania e Repubblica Ceca. Noi, come sempre, daremo il massimo. Sinner? E' il nostro faro". Guarda il VIDEO

IL TABELLONE DELLE FINALS