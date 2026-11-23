Italia di Davis pronta all'esordio alle Finals contro la Corea, ma a Bologna si parla anche e soprattutto dell'intervento per Sinner. Così Matteo Berrettini a Sky Sport: "Mi sento di dirgli che c'è tempo, che è giovane e sono sicuro che tornerà lo Jannik che tutti conosciamo. Il segreto è non avere fretta e tornare al 100%, deve prendersi il suo tempo, ho piena fiducia nelle sue capacità fisiche e tennistiche". Guarda il VIDEO

IL TABELLONE DELLE FINALS