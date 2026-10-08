Niente da fare per le bi-campionesse del Wta 1000 di Pechino: Sara Errani e Jasmine Paolini escono di scena ai quarti di finale, battute 7-5, 7-6 dalla coppia formata dalla canadese Dabrowski e dalla brasiliana Stefani. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sara Errani e Jasmine Paolini salutano il Wta 1000 di Pechino, sconfitte ai quarti di finale. Le due azzurre, n.8 del seeding e bi-campionesse in carica, sono state battute dalla canadese Gabriela Dabrowski e dalla brasiliana Luisa Stefani, teste di serie n.2 del torneo. 7-5, 7-6 i parziali di una partita estremamente equilibrata, che si è decisa su pochi punti. Saranno dunque loro ad affrontare in semifinale la belga Elise Mertens e la russa Diana Shnaider. Per Errani e Paolini un ko amaro, che rende complicata la rincorsa al pass per le Wta Finals, quest'anno in programma a Indian Wells, e che le vede al momento distanti dalla qualificazione di circa 1000 punti.