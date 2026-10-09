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Atp Shanghai, Zverev cade e si tocca caviglia. Poi vince contro Wu

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Esordio vincente, ma con un momento di apprensione per Sascha Zverev. Nel match d’esordio a Shanghai contro il cinese Wu, il tedesco è scivolato dopo aver appoggiato male la gamba sinistra, rimanendo inizialmente a terra e toccandosi la caviglia con una smorfia di dolore. Solo uno spavento per il n. 2 del mondo, che è riuscito a concludere l’incontro senza ulteriori difficoltà. Al termine della partita, inoltre, Zverev è tornato in campo per allenarsi

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