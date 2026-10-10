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Atp Shanghai, il programma di oggi: partite e orari

atp shanghai

Esordio a Shanghai per Luciano Darderi e Carlos Alcaraz, rispettivamente opposti a Tsitsipas e Juan Manuel Cerundolo. Torna in campo Matteo Arnaldi contro Taylor Frtiz. A Pechino, invece, spazio alle semifinali del torneo femminile. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Quarta giornata al Masters 1000 di Shanghai, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si chiude oggi il secondo turno con il ritorno in campo di Matteo Arnaldi e l'esordio di Luciano Darderi. Il ligure, che all'esordio non ha faticato contro Tomic, affronterà il n. 11 del seeding Taylor Fritz. Il primo avversario dell'italoargentino, invece, sarà Stefanos Tsitsipas. È anche il giorno del debutto di Carlos Alcaraz: campione pochi giorni fa all'Atp 500 di Tokyo, lo spagnolo affronterà l'argentino Juan Manuel Cerundolo. A Pechino, invece, è il giorno delle semifinali del torneo femminile: prima Andreeva-Bartunkova, poi Zheng-Mertens.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 6: Medvedev vs Struff (Ger)
  • a seguire: ARNALDI (Ita) vs Fritz (Usa)
  • a seguire: Fils (Fra) vs Kotov
  • a seguire: DARDERI (Ita) vs Tsitsipas (Gre)

SKY SPORT ARENA (204)

  • ore 6: Ugo Carabelli (Arg) vs Auger-Aliassime (Can)
  • a seguire: Bu (Chn) vs Ruud (Nor)
  • ore 11.45: Studio Tennis
  • ore 12: J.M. Cerundolo (Arg) vs Alcaraz (Esp)
  • a seguire: Baez (Arg) vs Vacherot (Mon)

SKY SPORT MAX (205)

  • ore 9 - Wta Pechino: Andreeva vs Bartunkova (Cze)
  • ore 13 - Wta Pechino: Zheng (Chn) vs Mertens (Bel)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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