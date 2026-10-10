Oltre un mese di incontri imperdibili e di emozioni assicurate, per quattro appuntamenti di altissimo livello, ospitati dai campi in terra rossa della Tennis School Monte Kà Tira. Il grande tennis internazionale torna a Catania, che si appresta a vivere il Trofeo "Città di San Gregorio 2026" in una struttura che ormai da tempo rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello non solo a livello regionale. Giunta alla quarta edizione, la manifestazione coordinata come di consueto dal direttore tecnico Fabio Scionti e dal team di maestri che lo affiancano sarà ad ingresso gratuito per tutti i visitatori e verrà aperta da un ATP Challenger 50, torneo di singolare e doppio maschile in programma dall’11 al 18 ottobre, con montepremi complessivo di 65.000€ e una entry list di grande prestigio.

Testa di serie numero uno sarà infatti Marco Cecchinato, ex n. 16 del mondo, palermitano e a lungo straordinario protagonista del tennis italiano, attualmente al 161° posto del ranking ATP. Tra i giocatori di prima fascia anche il ceco Zdenek Kolar, 189 del mondo, il britannico Felix Gill, numero 211, e l’azzurro Gianluca Cadenasso, 219 ATP.

Anche quest’anno i grandi appassionati di tennis potranno poi assistere a due tornei internazionali "World Tennis Tour" di singolare e doppio maschile, in calendario nelle settimane successive: un ITF M15 dall’1 all’8 novembre e un ITF M25 dal 9 al 15 novembre. A impreziosire ulteriormente la manifestazione sarà inoltre un torneo Junior Wheelchair, dedicato ai giovani tennisti in carrozzina, che si svolgerà dal 6 all’8 novembre sempre sui campi del Monte Kà Tira.