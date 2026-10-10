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Challenger Catania, al via il trofeo Città di San Gregorio 2026

atp challenger

Al via l'Atp Challenger 50 "Città di San Gregorio 2026" sui campi in terra rossa della Tennis School Monte Kà Tira di San Gregorio di Catania. Testa di serie numero 1 è Marco Cecchinato. Il torneo apre un mese di appuntamenti fino al 15 novembre

Oltre un mese di incontri imperdibili e di emozioni assicurate, per quattro appuntamenti di altissimo livello, ospitati dai campi in terra rossa della Tennis School Monte Kà Tira. Il grande tennis internazionale torna a Catania, che si appresta a vivere il Trofeo "Città di San Gregorio 2026" in una struttura che ormai da tempo rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello non solo a livello regionale. Giunta alla quarta edizione, la manifestazione coordinata come di consueto dal direttore tecnico Fabio Scionti e dal team di maestri che lo affiancano sarà ad ingresso gratuito per tutti i visitatori e verrà aperta da un ATP Challenger 50, torneo di singolare e doppio maschile in programma dall’11 al 18 ottobre, con montepremi complessivo di 65.000€ e una entry list di grande prestigio.

 

Testa di serie numero uno sarà infatti Marco Cecchinato, ex n. 16 del mondo, palermitano e a lungo straordinario protagonista del tennis italiano, attualmente al 161° posto del ranking ATP. Tra i giocatori di prima fascia anche il ceco Zdenek Kolar, 189 del mondo, il britannico Felix Gill, numero 211, e l’azzurro Gianluca Cadenasso, 219 ATP.

 

Anche quest’anno i grandi appassionati di tennis potranno poi assistere a due tornei internazionali "World Tennis Tour" di singolare e doppio maschile, in calendario nelle settimane successive: un ITF M15 dall’1 all’8 novembre e un ITF M25 dal 9 al 15 novembre. A impreziosire ulteriormente la manifestazione sarà inoltre un torneo Junior Wheelchair, dedicato ai giovani tennisti in carrozzina, che si svolgerà dal 6 all’8 novembre sempre sui campi del Monte Kà Tira.

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