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Wta Wuhan, il tabellone: Paolini-Bejlek al 1° turno

Tennis

Sorteggiato il tabellone dell'ultimo Wta 1000 stagionale: Jasmine Paolini, unica italiana al via, debutterà contro la ceca Bejlek. Per lei cammino insidioso, con i potenziali incroci con Bartunkova (semifinalista a Pechino) e Noskova nei due turni successivi. Il Wuhan Open è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 12 al 18  ottobre

È la ceca Sara Bejlek, n. 29 al mondo, la prima avversaria di Jasmine Paolini al Wuhan Open, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 12 al 18 ottobre. Semifinalista un anno fa nel Wta 1000 cinese, la toscana deve fare i conti con un sorteggio ricco di insidie già dal primo turno contro la 20enne ceca. In caso di vittoria, Paolini affronterebbe al secondo turno Lilli Tagger o Nikola Bartunkova, semifinalista questa settimana a Pechino. Jasmine è nella parte bassa del tabellone, dove Jessica Pegula è la testa di serie più alta. Nella parte alta ci sono Aryna Sabalenka e Iga Swiatek che potrebbero incrociarsi nei quarti di finale.

Wuhan Open, il potenziale cammino di Paolini

  • 1° turno: Bejlek
  • 2° turno: Tagger/Bartunkova
  • Ottavi: Noskova/Kalinina
  • Quarti: Svitolina/Cirstea/Samsonova
  • Semifinale: Pegula/Muchova/Shnaider/Eala
  • Finale: Sabalenka/Swiatek/Andreeva/Kostyuk

Wta Wuhan, i potenziali quarti di finale

  • [1] Sabalenka vs [7] Swiatek (Pol)
  • [3] Andreeva vs [8] Kostyuk (Ukr)
  • [5] Svitolina (Ukr) vs [4] Noskova (Cze)
  • [6] Muchova (Cze) vs [2] Pegula (Usa)

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