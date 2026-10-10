Sorteggiato il tabellone dell'ultimo Wta 1000 stagionale: Jasmine Paolini, unica italiana al via, debutterà contro la ceca Bejlek. Per lei cammino insidioso, con i potenziali incroci con Bartunkova (semifinalista a Pechino) e Noskova nei due turni successivi. Il Wuhan Open è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 12 al 18 ottobre

È la ceca Sara Bejlek, n. 29 al mondo, la prima avversaria di Jasmine Paolini al Wuhan Open, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 12 al 18 ottobre. Semifinalista un anno fa nel Wta 1000 cinese, la toscana deve fare i conti con un sorteggio ricco di insidie già dal primo turno contro la 20enne ceca. In caso di vittoria, Paolini affronterebbe al secondo turno Lilli Tagger o Nikola Bartunkova, semifinalista questa settimana a Pechino. Jasmine è nella parte bassa del tabellone, dove Jessica Pegula è la testa di serie più alta. Nella parte alta ci sono Aryna Sabalenka e Iga Swiatek che potrebbero incrociarsi nei quarti di finale.