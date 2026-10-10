Sorteggiato il tabellone dell'ultimo Wta 1000 stagionale: Jasmine Paolini, unica italiana al via, debutterà contro la ceca Bejlek. Per lei cammino insidioso, con i potenziali incroci con Bartunkova (semifinalista a Pechino) e Noskova nei due turni successivi. Il Wuhan Open è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 12 al 18 ottobre
È la ceca Sara Bejlek, n. 29 al mondo, la prima avversaria di Jasmine Paolini al Wuhan Open, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 12 al 18 ottobre. Semifinalista un anno fa nel Wta 1000 cinese, la toscana deve fare i conti con un sorteggio ricco di insidie già dal primo turno contro la 20enne ceca. In caso di vittoria, Paolini affronterebbe al secondo turno Lilli Tagger o Nikola Bartunkova, semifinalista questa settimana a Pechino. Jasmine è nella parte bassa del tabellone, dove Jessica Pegula è la testa di serie più alta. Nella parte alta ci sono Aryna Sabalenka e Iga Swiatek che potrebbero incrociarsi nei quarti di finale.
Wuhan Open, il potenziale cammino di Paolini
- 1° turno: Bejlek
- 2° turno: Tagger/Bartunkova
- Ottavi: Noskova/Kalinina
- Quarti: Svitolina/Cirstea/Samsonova
- Semifinale: Pegula/Muchova/Shnaider/Eala
- Finale: Sabalenka/Swiatek/Andreeva/Kostyuk
Wta Wuhan, i potenziali quarti di finale
- [1] Sabalenka vs [7] Swiatek (Pol)
- [3] Andreeva vs [8] Kostyuk (Ukr)
- [5] Svitolina (Ukr) vs [4] Noskova (Cze)
- [6] Muchova (Cze) vs [2] Pegula (Usa)