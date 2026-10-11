"Il mio stop nel 2022 è stato diverso da quello di Sinner. Il mio infortunio è stato improvviso: mi sono rotto sette legamenti e due ossa della caviglia destra. Sapevo perfettamente come muovermi per guarire. Ho avuto bisogno di sette mesi per tornare in campo, che comunque non è stato molto, e poi di un anno per ritrovare il mio tennis. Non penso che Sinner avrà bisogno di così tanto tempo, perché non ha nulla di rotto. Almeno così ho capito. Penso sia giusto che lui voglia prendersi il proprio tempo. Con le infiammazioni è importante curarle in modo che poi guariscano una volta per tutte. Questi infortuni tendono a ripresentarsi se non vengono curati nel modo giusto. Per me è difficile dare un parere, però so che molte persone pensano sia un bene per me che lui non sia nel circuito. Invece io non la penso così, anzi. Non sono quel tipo di persona: mi piace competere con i migliori al mondo e anche se Jannik mi ha sconfitto molte volte quest’anno, io vorrei che fosse nel circuito insieme a me. Spero che lui possa tornare presto a giocare i tornei più importanti al mondo, è uno tra i migliori tennisti e merita di essere presente".