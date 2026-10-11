Bolelli e Vavassori si separeranno al termine della stagione. La decisione è stata annunciata dalla coppia italiana dopo la sconfitta all'esordio a Shanghai: giocheranno ancora insieme Vienna, Parigi e le Finals. Poi proseguiranno le proprie carriere con altri partner. Insieme due Masters 1000 vinti e tre finali Slam

Simone Bolelli e Andrea Vavassori si separeranno al termine della stagione 2026 e dal 2027 non giocheranno più insieme. La decisione è stata annunciata dalla coppia italiana dopo la sconfitta al primo turno del Masters 1000 contro Krajicek e Mektic. Il bolognese e il torinese concluderanno la stagione insieme, disputando i tornei di Vienna e Parigi, le Atp Finals di Torino (sono quinti nella Race e ormai vicini alla qualificazione aritmetica) ed eventualmente le Finals di Coppa Davis. Dal prossimo anno, poi, le loro strade si divideranno. Vavassori farà coppia con il salvadoregno Marcelo Arevalo, ex n. 1 al mondo nella specialità e vincitore di due Slam. Bolelli, invece, resterà nel circuito per un altro anno, ma con un nuovo compagno. atp shanghai Bolelli/Vavassori sconfitti al primo turno

I numeri di Bolelli e Vavassori Tre finali Slam disputate insieme, due Masters 1000 vinti e dieci titoli Atp conquistati complessivamente. Sono alcuni dei numeri che raccontano il percorso di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, diventati negli ultimi anni una delle coppie più competitive e vincenti del circuito maschile. Dopo aver disputato i primi match insieme nel febbraio 2021 in Atp Cup, il bolognese e il torinese hanno iniziato a giocare con continuità a partire dal giugno 2023, costruendo un'intesa che li ha portati ai vertici del doppio mondiale. Bolelli e Vavassori contano anche due qualificazioni alle Atp Finals di Torino (che presto dovrebbero diventare tre) e i trionfi in Coppa Davis nel 2024 e nel 2025.