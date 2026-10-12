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Wta Wuhan, dove vedere il torneo 1000 in tv e streaming

Tennis

Il circuito femminile impegnato a Wuhan per l'ultimo Wta 1000 della stagione, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 18 ottobre. L'unica azzurra al via è Jasmine Paolini, semifinalista un anno fa nell'Hubei, che debutterà contro la ceca Bejlek

RISULTATI LIVE

Prosegue la stagione del grande tennis su Sky e in streaming su NOW.
Da lunedì 12 a domenica 18 ottobre al via l’edizione 2026 del Dongfeng Voyah Wuhan Open, ultimo appuntamento WTA 1000 della stagione. Il tabellone di singolare vedrà Jasmine Paolini come unica italiana in gara, impegnata anche nel doppio con Sara Errani.

Come seguire il Wuhan Open

Oltre al canale di riferimento Sky Sport Tennis, attivo anche Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva pensata per seguire le grandi sfide maschili e femminili in modo ancora più immersivo. Sintonizzandosi sul canale 203 e premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite, oppure il tasto interattività di Sky Glass se connessi a Internet, è possibile accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei in onda su Sky, oltre agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA. Per i clienti NOW, è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi con le immagini live dai campi di gioco, curate e prodotte direttamente da ATP e WTA. Aggiornamenti costanti, notizie e approfondimenti saranno disponibili anche su Skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Inoltre, grazie a Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider interamente dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto, gli abbonati potranno approfondire storie, analisi, retroscena e i profili dei protagonisti del circuito, per seguire da vicino la bellezza di questo sport. 

Il programma di lunedì su Sky e NOW

SKY SPORT ARENA (204)

  • ore 5: Alexandrova vs Fernandez (Can)
  • a seguire: Jovic (Usa) vs Pohankova (Svk)
  • a seguire: PAOLINI (Ita) vs Bejlek (Cze)
  • non prima 13.30: Xiy. Wang (Chn) vs Xin. Wang (Chn)
  • a seguire: Eala (Phi) vs Shi (Chn)

Wta Wuhan, il programma su Sky Sport e NOW

Lunedì 12 ottobre

  • dalle 5: prima giornata su Sky Sport Arena

Martedì 13 ottobre

  • dalle 5: seconda giornata su Sky Sport Tennis

Mercoledì 14 ottobre

  • dalle 5: terza giornata su Sky Sport Tennis

Giovedì 15 ottobre

  • dalle 5: quarta giornata su Sky Sport Tennis

Venerdì 16 ottobre

  • ore 5: quarto di finale/1 su Sky Sport Tennis
  • alle 7: quarto di finale/2 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max
  • alle 9: quarto di finale/3 su Sky Sport Max
  • alle 13: quarto di finale/4 su Sky Sport Max

Sabato 17 ottobre

  • alle 11: semifinale/1 su Sky Sport Max
  • alle 12.30: semifinale/2 su Sky Sport Max

Domenica 18 ottobre

  • alle 12.30: finale su Sky Sport Max

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