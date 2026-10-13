Martedì di tennis tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Al Masters 1000 di Shanghai è il giorno dei primi ottavi di finale, quelli della parte alta del tabellone. Si parte alle ore 6 con la sfida tra Alex De Minaur e Karen Khachanov , seguita dal match tra Gea e Mensik . Il piatto forte sarà alle ore 12, quando scenderanno in campo il numero 1 del seeding Alexander Zverev e Alexander Bublik . Il tedesco, che dopo il ko di Alcaraz al 3° turno ha la certezza di chiudere il 2026 come numero 1 del ranking Atp, è sotto 3-1 nei precedenti contro il kazako, ma i due non si affrontano dal 2023. Chiude il programma Hurkacz-Davidovich Fokina .

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