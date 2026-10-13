Si parte con gli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai: in campo De Minaur contro Khachanov e la testa di serie numero 1 Alexander Zverev contro Bublik. Qui il programma della giornata. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Martedì di tennis tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Al Masters 1000 di Shanghai è il giorno dei primi ottavi di finale, quelli della parte alta del tabellone. Si parte alle ore 6 con la sfida tra Alex De Minaur e Karen Khachanov, seguita dal match tra Gea e Mensik. Il piatto forte sarà alle ore 12, quando scenderanno in campo il numero 1 del seeding Alexander Zverev e Alexander Bublik. Il tedesco, che dopo il ko di Alcaraz al 3° turno ha la certezza di chiudere il 2026 come numero 1 del ranking Atp, è sotto 3-1 nei precedenti contro il kazako, ma i due non si affrontano dal 2023. Chiude il programma Hurkacz-Davidovich Fokina.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 6 - Atp Shanghai: De Minaur (Aus) vs Khachanov
- a seguire - Atp Shanghai: Gea (Fra) vs Mensik (Cze)
- ore 11.45 - Studio tennis
- ore 12 - Atp Shanghai: Zverev (Ger) vs Bublik (Kaz)
- a seguire - Atp Shanghai: Hurkacz (Pol) vs Davidovich Fokina (Spa)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 5 - Wta Wuhan: Siniakova (Cze) vs Samsonova
- a seguire - Wta Wuhan: Guo (Chn) vs Cirstea (Rom)
- a seguire - Wta Wuhan: Sakkari (Gre) vs Kostyuk (Ukr)
- ore 13 - Wta Wuhan: Krueger (Usa) vs Zhang (Chn)
- a seguire - Wta Wuhan: Pohankova (Cze) vs Wang (Chn)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.