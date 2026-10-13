Dopo aver perso il primo set contro Zverev al tie-break (non sfruttando 4 set point), Sascha Bublik ha 'acceso la radio', proseguendo all'inizio del secondo parziale. Il kazako ha cominciato a inveire contro tutti nel suo angolo. Una volta ripreso dal giudice di sedia, arriva la risposta piccata: "Che cosa vuoi da me? Ho zero voglia di giocare a tennis". Guarda il VIDEO. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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