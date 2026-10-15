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Alcaraz all'Atp Vienna 2026: parteciperà con una wild card

Tennis

Dopo il rinvio del Six Kings Slam a dicembre, Carlos Alcaraz aggiunge l'Atp 500 di Vienna al suo schedule: lo spagnolo tornerà a giocare in Austria dopo cinque anni e debutterà martedì 27 ottobre 

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Carlos Alcaraz giocherà l'Atp 500 di Vienna, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 26 ottobre al 1° novembre. Dopo il rinvio del Six Kings Slam da ottobre a dicembre per via degli attacchi degli Houthi su Riad, lo spagnolo ha aggiunto il torneo austriaco al suo calendario, accogliendo l'invito del direttore del torneo, Herwig Straka. "Dopo quella notizia, tutto è successo molto rapidamente e Carlos ha accettato di venire a Vienna senza troppe esitazioni - ha spiegato Straka - Sono lieto che quest’anno potremo accoglierlo all’Erste Bank Open. È uno dei giocatori e delle personalità più entusiasmanti del circuito e conquista i fan di tutto il mondo. La sua partecipazione rappresenta un grandissimo onore per il nostro torneo". Alcaraz, dunque, giocherà l'Atp 500 di Vienna e il Masters 1000 di Parigi prima delle Atp Finals di Torino. 

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Il ritorno a Vienna dopo cinque anni

Per il murciano è un ritorno a Vienna cinque anni dopo la prima e unica partecipazione. Alcaraz è atteso in Austria sabato 24 ottobre e debutterà sul Centrale della Wiener Stadthalle nella giornata di martedì 27 ottobre. Lo spagnolo sarà la seconda testa di serie del tabellone, alle spalle di Alexander Zverev, sconfitto lo scorso anno in finale da Jannik Sinner che quest'anno non parteciperà per infortunio. Al via ci saranno anche cinque italiani: Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini

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