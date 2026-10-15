Carlos Alcaraz giocherà l'Atp 500 di Vienna, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 26 ottobre al 1° novembre. Dopo il rinvio del Six Kings Slam da ottobre a dicembre per via degli attacchi degli Houthi su Riad, lo spagnolo ha aggiunto il torneo austriaco al suo calendario, accogliendo l'invito del direttore del torneo, Herwig Straka. "Dopo quella notizia, tutto è successo molto rapidamente e Carlos ha accettato di venire a Vienna senza troppe esitazioni - ha spiegato Straka - Sono lieto che quest’anno potremo accoglierlo all’Erste Bank Open. È uno dei giocatori e delle personalità più entusiasmanti del circuito e conquista i fan di tutto il mondo. La sua partecipazione rappresenta un grandissimo onore per il nostro torneo". Alcaraz, dunque, giocherà l'Atp 500 di Vienna e il Masters 1000 di Parigi prima delle Atp Finals di Torino.

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