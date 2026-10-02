Tra i protagonisti attesi al Six Kings Slam (dal 21 al 24 ottobre a Riad) c'è anche Sinner, la cui partecipazione era stata annunciata prima del problema al ginocchio. In attesa che l'azzurro annunci il suo rientro nel circuito, gli organizzatori hanno svelato il calendario. Sinner scenderebbe in campo nei quarti con De Minaur, poi l'eventuale semifinale con Djokovic. Direttamente in semi anche Alcaraz. Il Six Kings Slam sarà in diretta su Netflix, la cui app è disponibile anche su Sky Q, Sky Glass e Sky Stream