Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Six Kings Slam 2026, tabellone e calendario: Sinner debutta con De Minaur

Tennis fotogallery
8 foto

Tra i protagonisti attesi al Six Kings Slam (dal 21 al 24 ottobre a Riad) c'è anche Sinner, la cui partecipazione era stata annunciata prima del problema al ginocchio. In attesa che l'azzurro annunci il suo rientro nel circuito, gli organizzatori hanno svelato il calendario. Sinner scenderebbe in campo nei quarti con De Minaur, poi l'eventuale semifinale con Djokovic. Direttamente in semi anche Alcaraz. Il Six Kings Slam sarà in diretta su Netflix, la cui app è disponibile anche su Sky Q, Sky Glass e Sky Stream

ALTRE FOTOGALLERY

Zverev a 1.370 punti da Sinner: il ranking Atp

ranking atp

Sascha Zverev accorcia nel ranking Atp su Sinner: il tedesco è a 1.370 punti da Jannik che perde...

32 foto

Il ranking Wta aggiornato

Tennis

Classifica invariata in top 20 dopo la settimana dedicata alla Billie Jean King Cup, in cui si...

13 foto

Il Team Europe vince la Laver Cup 2026

Tennis

Sascha Zverev batte Learner Tien in due set e regala la Laver Cup 2026 al Team Europe, che con i...

11 foto

L'albo d'oro della Billie Jean King Cup

Tennis

La Repubblica Ceca batte l'Ucraina per 2-0 e succede all'Italia nell'albo d'oro della Billie Jean...

13 foto

La Repubblica Ceca vince la BJK Cup, Ucraina ko

Tennis

La Repubblica Ceca vince la Billie Jean King Cup battendo in finale l'Ucraina per 2-0. Decisive...

7 foto

Video in evidenza

    Tennis: Ultime Notizie

    Darderi-Jacquet LIVE: Luciano perde il 1° set

    atp tokyo

    Avvio in salita per Darderi che perde il primo set contro il francese Jacquet: decisivo il break...

    Paolini ko con Snigur: uscirà dalla top 30 Wta

    wta pechino

    Sconfitta amara per Jasmine Paolini, battuta in rimonta dall'ucraina Daria Snigur: 3-6, 7-6, 6-2...

    Ivan Ljubicic è il nuovo coach di Auger-Aliassime

    Tennis

    Il coach croato e talent di Sky Sport seguirà Felix Auger-Aliassime già a partire dal torneo di...