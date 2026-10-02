Tra i protagonisti attesi al Six Kings Slam (dal 21 al 24 ottobre a Riad) c'è anche Sinner, la cui partecipazione era stata annunciata prima del problema al ginocchio. In attesa che l'azzurro annunci il suo rientro nel circuito, gli organizzatori hanno svelato il calendario. Sinner scenderebbe in campo nei quarti con De Minaur, poi l'eventuale semifinale con Djokovic. Direttamente in semi anche Alcaraz. Il Six Kings Slam sarà in diretta su Netflix, la cui app è disponibile anche su Sky Q, Sky Glass e Sky Stream
- Zverev (Ger) vs Fritz (Usa)
- Mercoledì 21 ottobre
- SINNER (Ita) vs De Minaur (Aus)
- Mercoledì 21 ottobre
- Alcaraz (Esp) vs Zverev/Fritz
- Giovedì 22 ottobre
- Djokovic (Srb) vs SINNER/De Minaur
- Giovedì 22 ottobre
- Perdente semifinale/1 vs Perdente semifinale/2
- Sabato 24 ottobre
- Vincente semifinale/1 vs Vincente semifinale/2
- Sabato 24 ottobre
- Nelle prime due edizioni il Six Kings Slam ha messo in palio un montepremi da record. A ogni partecipante è andato un gettone di partecipazione da 1,5 milioni di dollari, mentre il campione ha vinto altri 4,5 milioni di dollari per un totale di 6 milioni. Il premio più alto di sempre in un torneo di tennis
- 2024: Jannik SINNER (Ita)
- 2025: Jannik SINNER (Ita)